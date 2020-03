Spari al concerto di Lil Baby, una persona in ospedale

BIRMINGHAM - Si è concluso nel caos il concerto del rapper Lil Baby, andato in scena sabato sera a Birmingham, in Alabama. La serata è stata bruscamente interrotta quando una persona ha aperto il fuoco nel locale.

La situazione, secondo quanto riferito dall’edizione online del Birmingham News, si sarebbe verificata al termine di un alterco tra due persone nel backstage proprio mentre il rapper si trovava sul palco.

Una persona è stata colpita da un proiettile e ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La sua vita, riferiscono le autorità, è in pericolo. Il locale è stato immediatamente sgomberato dalla polizia che per il momento non ha ancora arrestato nessuno.