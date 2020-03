Quando il tuo primo bacio è sul set: «È stato il giorno peggiore della mia vita»

LOS ANGELES - Il primo bacio, si sa, lo si ricorderà per sempre. Il sogno di tutti è di darlo a una persona importante. Non è stato così per Selena Gomez, stellina sin da teenager, che il suo lo ha dovuto dare davanti alle telecamere.

Come raccontato dalla cantante e attrice al Kelly Clarkson Show, il bacio in questione è stato sul set del telefilm Disney "Zack e Cody al Grand Hotel", a 14 anni: «Da ragazzina ero una fan della serie ed ero innamorata del protagonista (Cole Sprouse) speravo, sognavo, che ci saremmo messi insieme».

Il problema, una volta giunti davanti alle telecamere, era che il suo personaggio (Gwen) avrebbe dovuto baciare non Cole ma bensì il fratello Dylan dal quale non era per nulla attratta: «Era il mio primo bacio... e davanti alle telecamere! È stato il giorno peggiore della mia vita».