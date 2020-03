Post Malone risponde alle voci nate sul web: «Non mi drogo, non sono mai stato meglio»

MEMPHIS - Quando si è famosi si hanno tutti (ma davvero tutti) gli occhi addosso. Ne sa qualcosa il trapper Post Malone, diventato virale (suo malgrado) dopo che una clip di un suo concerto è finita sul web.

Nel mini-video lo si vede arrancare sul palco, faticare a prendere il microfono e balbettare qualcosa prima di cadere al suolo. Il filmato, ripreso pure dalla CNN, ha fatto speculare molti sul fatto che l'artista campione di vendite stia abusando di droghe.

A rispondere alle affermazioni ci ha pensato il diretto interessato durante un recente concerto a Memphis: «No, tranquilli non mi sto drogando», ha confermato il 24enne al microfono, «non sono mai stato meglio di come sto ora in tutta la mia ca**o di vita. Se non fosse così non potrei fare quello che faccio sul palco... A chi si è preccupato dico: grazie ma sto benissimo, ca**o».

Secondo i fan più appassionati, quella immortalata nel video galeotto, sarebbe tutta una performance ripetuta serata dopo serata e parte integrante dello show.

Una versione, questa, confermata anche dal fotografo ufficiale del tour: «Qui nessuno si fa, nessuno è fuori di testa, è tutto a posto».