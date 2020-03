Taylor Swift ha donato un milione di dollari per le vittime del tornado in Tennessee

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

LOS ANGELES - Taylor Swift ha deciso di donare un milione di dollari per le vittime del tornado che si è abbattuto martedì sulla città di Nashville, e in generale sul Tennessee.

La superstar ha sottolineato l'importanza della cittadina americana per lei: «Nashville è la mia casa, e il fatto che (in Tennessee) così tante persone abbiano perso la loro casa, e molto di più, è devastante per me», ha annunciato su Instagram. La donazione, versata al fondo "Middle Tennessee Emergency", è stata confermata da un portavoce della cantante.

Taylor Swift ha vissuto a Nashville, definita la città della musica ("Music City"), all'inizio della sua carriera. L'uragano ha provocato ingenti danni, causando la morte di almeno 24 persone. Molti edifici, strade e ponti sono stati danneggiati gravemente. La cantautrice aveva già effettuato delle donazioni alla città di Nashville in passato, sempre a causa di disastri naturali, come per esempio l'alluvione del 2010.