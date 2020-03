E il coronavirus fa paura pure a James Bond

L'ultimo film della saga di James Bond, “No Time to Die”, che vedrà Daniel Craig come protagonista arriverà nelle sale a ottobre e non più ad aprile, tutto per "colpa" del covid-19.

Lo annuncia l'Hollywood Reporter riportando un comunicato di MGM e Universal che parla di un 12 novembre nel Regno Unito e gli altri paesi a seguire.

La scelta è stata presa «considerando in maniera accurata dello scenario internazionale e della situazione delle sale cinematografiche in tutto il mondo», riporta la nota.

Il film è solo l'ultimo di una lunga serie di eventi e fiere annullati, anche nel nostro cantone, a causa dell'epidemia globale di coronavirus.