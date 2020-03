Coronavirus: stop a Make Your Move, il contest Hip-hop International Switzerland si farà (ma via streaming)

LUGANO - Di fronte al particolare contesto venutosi a creare negli ultimi giorni, la Divisione eventi e congressi ha deciso precauzionalmente di ridimensionare l’evento Make Your Move Urban Festival, rassegna dedicata al ballo alla cultura “street” in programma questo fine settimana al Palazzo dei Congressi di Lugano.



Il contest Hip Hop International Switzerland, giunto alla sua 21.a edizione e che da quattro anni si tiene stabilmente a Lugano, si svolgerà sabato 7 marzo dalle ore 11.30 alle ore 17, a porte chiuse e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Hip Hop International Switzerland.



Il tradizionale spettacolo delle scuole di danza, che da diversi anni mette in luce la ricca attività delle scuole attive sul territorio della Svizzera italiana, viene rimandato. La data e la location verranno stabilite nelle prossime settimane.

La MYM Battle, la Fiesta Latina, le masterclass, nonché le attività del villaggetto e dell’area family, non avranno luogo. I biglietti venduti in prevendita saranno interamente rimborsati in maniera automatica dal servizio Biglietteria.ch.