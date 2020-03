Il caso Polanski e il «problema» della società francese

PARIGI - Ancora non si è placata in Francia l'eco delle clamorose contestazioni di venerdì sera durante la cerimonia di consegna dei César, i maggiori premi cinematografici del Paese.

Il César per la miglior regia Roman Polanski mette a nudo un profondo problema società francese, secondo il giornalista e critico Alexis Poulin interpellato dal Guardian. «Accettiamo stupratori in fuga perché sono artisti». Secondo Poulin è stato sbagliato premiare il regista e non tutta la squadra che ha portato alla creazione di “J'accuse”. «Dare a lui il premio lo protegge - ti fa dire che non lo puoi raggiungere e che l'élite del cinema francese resta unita: è come una mafia e lui ne è il padrino».

Il riconoscimento al cineasta, come denunciato già sabato dalle organizzazioni femministe, mostra che nulla è cambiato verso le vittime di abusi sessuali. «L'empatia mostrata è solo una facciata... Non c'è stato un vero cambio di mentalità» ha dichiarato Ursula Le Menn di Osez le Féminisme. «Polanski (in "J'accuse") si è presentato come Dreyfus, una vittima, e ha usato il film per difendersi».

L'attrice Adèle Haenel, protagonista del clamoroso abbandono della sala venerdì sera, ha dichiarato che «omaggiare Polanski è come sputare in faccia a tutte le vittime».