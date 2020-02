Il film iraniano "There Is No Evil" trionfa alla Berlinale

BERLINO - L'orso d'oro della Berlinale 2020 è andato al film "There Is No Evil" dell'iraniano Mohammad Rasoulof, a cui stasera è stato impedito di essere presente a Berlino. Dallo scorso luglio il regista è stato infatti condannato agli arresti domiciliari per «aver messo in pericolo la sicurezza dell'Iran» con il suo lungometraggio "Un uomo integro". «Siamo contentissimi, ma purtroppo è molto triste che Mohammad non sia potuto essere qui stasera», ha affermato il cast che ha ritirato l'orso d'oro al posto di Rasoulof.

Molte lacrime nel pubblico della Berlinale, fra i componenti del cast del film "There Is No Evil", che ha vinto il concorso della 70esima edizione. «Mohammad non sei solo», gli è stato gridato dal palco della Berlinale.

L'orso d'argento alla migliore attrice della Berlinale 2020 è stato vinto da Paula Beer, interprete del film tedesco "Undine", di Christian Petzold, mentre quello per il migliore attore se l'è aggiudicato Elio Germano per "Volevo Nascondermi" di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue.

Il premio per la migliore sceneggiatura è stato invece vinto da "Favolacce" di Damiano D'Innocenzo e Fabio D'Innocenzo, con Elio Germano. Favolacce è stato l'ultimo film prodotto dalla ticinese Tiziana Soudani e la pellicola è a lei dedicata. Da parte sua il regista coreano Hong Sangsoo, si è aggiudicato l'orso d'argento per la regia con il suo "The woman who ran".

Il Gran Premio della Giuria a "Never Rarely Sometimes Always" di Elisa Hittman (USA) e quello per il contributo artistico a Jurgens Jurges per la fotografia di "Dau".

Infine il premio della Berlinale al miglior documentario è andato a "Irradiated", del regista Rithy Panh. Il film, una produzione francese-cambogiana, è anche in concorso.