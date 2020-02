Rissa in tv fra Valeria Marini e Antonella Elia

ROMA - E alla fine la rissa è arrivata. Entrambe concorrenti al Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia si sono ripetutamente punzecchiate durante la loro permanenza nel programma fino a venire alle mani: qualche spinta e qualche graffio, poi l’intervento di altri concorrenti ha impedito che la lite degenerasse, il tutto sotto l’occhio delle telecamere.

Tutto è iniziato mentre la Marini stava discutendo con uno degli uomini presenti nella casa, Antonio Zequila. La Elia, pensando probabilmente che la Marini stesse parlando di lei, la aggredisce verbalmente: «La smetti! Hai rotto i c…!», urla la bionda 56enne faccia a faccia con Valeriona, che viene poi spinta dalla Elia. «Mi hai messo le mani addosso!», denuncia la Marini. «Io sono un’indemoniata? Sparisci», ribatte la Elia, riprendendo una delle accuse che Valeria le aveva rivolto nei giorni scorsi.

La Marini, intanto, invoca l’intervento degli autori del programma. «Grande Fratello hai visto? - le parole della showgirl 52enne - Mi ha messo le mani addosso. Ragazzi, mi ha dato una spinta sul seno, mi ha fatto pure male!». Velenosa la replica della Elia: «Sì, vaglielo a dire che ti ho dato una spinta! Ma non l’hai sentita perché hai solo plastica in quelle tette! Non hai sentito un c…».

Gli uomini nella casa provano a riportare la calma separando le due litiganti, mentre la Marini scoppia a piangere. «Non ho alcuna intenzione di subire questo! - dice Valeria chiedendo l’espulsione dal programma della Elia - E comunque hanno visto tutti, c’è un regolamento che va rispettato perché le aggressioni e la mani addosso non si mettono. E lei me le ha messe e, se non l’avessero tenuta, me le metteva ancora di più! È da ieri che mi ha minacciato».

E a chi le chiede se tra lei e la Elia ci fossero dei conti in sospeso, la Marini risponde: «Quando sono entrata qui lei mi ha aggredito, poi ho cercato un confronto e lei ha continuato ad offendermi. Di irrisolto tra noi non c’è nulla, ma chi la conosce? Lei non può a stare a fare un gioco così, soprattutto quando oltraggi il regolamento. Mi ha dato un colpo forte, che se aveva le unghie mi bucava lo sterno, e cosa mi viene detto? ‘Non ti ho fatto niente che sei tutta plastica!’. Ma vi rendete conto delle cose che dice?».