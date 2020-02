La star Kpop Kang Daniel ha deciso di aiutare le persone infette

SEOUL - Il cantante Kang Daniel si è unito alla lotta contro il coronavirus e ha donato 50 milioni di won coreani (all'incirca 40'000 franchi svizzeri) all'Hope Bridge National Disaster Relief Association.

Il denaro sarà utilizzato per aiutare le persone colpite da coronavirus e per sostenere la lotta contro la diffusione dell'epidemia. Servirà inoltre per l'acquisto di beni importanti come maschere sanitarie e disinfettanti per le mani.

Il solista, che a giugno 2019 è stato nominato ambasciatore promozionale della città di Busan, si è così aggiunto alla lista di celebrità e personalità sudcoreane che hanno deciso di sostenere la causa. Recentemente, infatti, anche l'attrice Yum Jung-ah ha donato 100 milioni di won per aiutare i bambini colpiti dal virus. E anche la cantante-attrice Yoona, i membri della band K-pop Red Velvet, e l'attrice Son Ye-jin hanno fatto donazioni simili.