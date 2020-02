Due 20enni hanno organizzato un super festival Edm sulle nevi di St. Moritz

Una tre giorni a tutta musica Edm, neve e attività. È il SunIce Festival di San Moritz previsto a Salastrains nel comprensorio sciistico di Corviglia dal 13 al 15 marzo.

Diversi i dj internazionali presenti, con nomi di gran peso tipo Lost Frequencies e Charlotte de Witte. A organizzarlo, ed è questo il bello, due giovanissimi grigionesi decisamente intraprendenti: Loris (20 anni) e Quirin (21) che hanno incassato anche l'entusiastico supporto del Comune.

Ma come nasce un festival come questo? «In realtà, in spiaggia», ci racconta Loris, «ero a Barcellona per un soggiorno linguistico e Quirin era venuto a trovarmi. È stato proprio alla Playa Bogatell che ci siamo detti: “La vita notturna in Engadina deve svegliarsi”. St. Moritz è stata la scelta più logica: ha un potenziale incredibile ma ora come ora è decisamente un posto da vacanze sonnecchiose, e noi vogliamo cambiare le cose».

Ok, la neve è bella e tutto, ma questo non rende più complicata l'organizzazione? «Far si che un festival come questo stia in piedi è un po' come fare un puzzle gigantesco, e di quelli da migliaia di pezzi! Ogni piccolo dettaglio è fondamentale per la riuscita del tutto. La più grande sfida è non dimenticarsi davvero nulla».

Al SunIce ci si può arrivare anche con una navetta bus da Bellinzona, ma quali sono le attrazioni più interessanti per chi fosse interessato a venirci? «C'è davvero un sacco da fare, e non solo per quanto riguarda la musica. È un'esperienza da fare a tutto tondo: dalle gite in e-quad, passando per gli sci agli spettacoli artistici. E non dimentichiamoci il paesaggio veramente mozzafiato!».

SunIce