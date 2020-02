In un video, la riflessione femminista di Cynthia Nixon: «Sii una signora, ti dicono»

NEW YORK - È una poderosa riflessione femminista quella che Cynthia Nixon, la Miranda Hobbes di "Sex & The City", ha sviluppato in un breve video-monologo diretto da Paul Mclean (più sotto).

Nel filmato, l'attrice 53enne elenca con cadenza ossessiva la miriade d'indicazioni spesso contraddittorie che una donna riceve crescendo in una società intrinsecamente maschilista.

«Non essere troppo magra. Non essere troppo grassa», «Sii pura. Sii zozza», «Truccati. Sii naturale» sono tra i consigli evocati da Nixon nel monologo scritto da Camille Rainville. Spesso espressi da altre donne, hanno un unico obiettivo: piacere agli uomini.

Più sotto: la traduzione del monologo.

La traduzione di "Be a lady, they said"

Sii una signora, ti dicono.

Hai la gonna troppo corta.

Hai la camicetta che scende troppo.

Non mostrare tutta quella pelle.

Copriti.

Lascia qualcosa all'immaginazione.

Non essere una tentatrice.

Gli uomini non sanno controllarsi.

Gli uomini hanno dei bisogni.

Sii sexy.

Sii attraente.

Non essere così provocante.

Te la stai cercando.

Vestiti di nero.

Mettiti i tacchi.

Sei troppo infighettata.

Sei troppo trasandata.

Sembri esserti lasciata andare.

Sii una signora, ti dicono.

Non essere troppo grassa.

Non essere troppo magra.

Mangia.

Dimagrisci.

Smetti di mangiare così tanto.

Ordina un’insalata.

Non mangiare carboidrati.

Lascia perdere il dessert.

Mettiti a dieta.

Dio, sembri uno scheletro.

Ma perché non mangi?

Sembri emaciata.

Sembri malata.

Agli uomini piacciono le donne con un po’ di carne attaccata alle ossa.

Sii una taglia zero.

Sii una doppio zero.

Sii niente.

Sii meno di niente.

Sii una signora, ti dicono.

Depilati.

Decolora questo.

Decolora quello.

Rimuovi le cicatrici.

Copri le smagliature.

Gonfiati le labbra.

Fai il botox per le rughe.

Fai un lifting.

Fai una lipectomia alla pancia.

Tirati su le tette.

Appari naturale.

Ti stai sforzando troppo.

Sembri troppo costruita.

Agli uomini non piacciono le ragazze che si sforzano troppo.



Sii una signora, ti dicono.

Truccati.

Evidenzia gli zigomi.

Metti l'eyeliner.

Riempi le sopracciglia.

Allunga le ciglia.

Metti il rossetto.

Metti cipria e blush, abbronzati, evidenzia.

Hai i capelli troppo corti.

Tingiti i capelli.

Non di blu, non sembrano naturali.

Appari giovane.

Vecchio è brutto.

Agli uomini non piace il brutto.

Sii una signora, ti dicono.

Conservati.

Sii pura.

Non fare la puttana.

Non scopare in giro.

Agli uomini non piacciono le mignotte.

Non fare la puritana.

Non essere così conservatrice.

Ridi di più.

Soddisfa gli uomini.

Sii esperta.

Sii sensuale.

Sii innocente.

Sii zozza.

Sii la ragazza figa.

Non essere come le altre ragazze.

Sii una signora, ti dicono.

Non parlare troppo forte.

Non parlare troppo.

Non essere minacciosa.

Perché sei così triste?

Non fare la stronza.

Non essere così autoritaria.

Non essere così emotiva.

Non piangere.

Non gridare.

Non dire parolacce.

Sopporta il dolore.

Non lamentarti.

Piega i suoi vestiti.

Preparagli la cena.

Rendilo felice.

Questo è il compito di una donna.

Un giorno sarai una buona moglie.

Prendi il suo cognome.

Hai aggiunto il tuo con il trattino?

Pazza femminista.

Dagli dei figli.

Non vuoi figli?

Un giorno li vorrai.

Cambierai idea.

Sii una signora, ti dicono.

Non farti stuprare.

Non bere troppo.

Non andare in giro da sola.

Non uscire troppo tardi la sera.

Non vestirti così.

Non ubriacarti.

Non sorridere agli sconosciuti.

Non uscire la sera.

Non fidarti di nessuno.

Non dire sì.

Non dire no.

Sii una signora e basta, ti dicono.