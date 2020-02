Emma: «Altro che perfezione, faccio sport per stare bene»

ROMA - C’è chi si allena per rassodare il “lato B” e chi, invece, lo fa per altre ragioni. Con dei post sul suo profilo Instagram Emma Marrone ha spiegato di appartenere al secondo gruppo, a quelli che praticano attività fisica non per perfezionare le curve, ma per rafforzare la propria salute. «Per tutti quelli che mi dicono che non ne ho bisogno e che sono perfetta - ha scritto la cantante salentina -, vorrei ricordar loro che non ci si allena solo per una questione estetica, ma anche per una questione salutare. Fa bene».

Un messaggio importante, quello di Emma, ancora più forte se si pensa che l’artista lanciata da Amici è stata a lungo impegnata in una battaglia contro il cancro. Emma allarga poi il discorso al concetto di perfezione, un’ideale dannoso e inutile da perseguire, soprattutto quando si è giovani.

«Volevo anche dirvi - aggiunge la cantante - che la perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso. Non sono perfetta… la perfezione non esiste e se esiste molto spesso è frutto della finzione. Ragazzi e ragazze, amatevi per ciò che siete perché è tantissimo. Ci sono milioni di persone che ogni giorno lottano per problemi gravi. Costruite la vostra integrità e migliorate la vostra cultura e chi se ne frega di tutto il resto. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro… e sarete meravigliosi».