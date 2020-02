Whitney Houston torna sul palco, partito l'hologram tour

SHEFFIELD - A Sheffield, in Inghilterra, duemila persone hanno partecipato all’ultimo concerto di Whitney Houston. Incredibile se si pensa che la cantante è deceduta ben otto anni fa, in circostanze tragiche. Fra musicisti e ballerini "The Voice" ha portato in scena i suoi maggiori successi… grazie a un ologramma.

È partito infatti il tour che vedrà lo spettacolo "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" girare in Europa, in Svizzera l’appuntamento è per il 19 marzo a Zurigo (Samsung Hall). Per chi ha partecipato alla serata è stato qualcosa di incredibile.

I critici e i fan dell’icona del pop sono divisi, ma gli organizzatori hanno assicurato che si tratta di concretizzare un sogno che Whitney Houston aveva espresso prima di morire: creare una versione unplugged di un suo spettacolo. «Avevamo parlato di fare un concerto unplugged, o un qualche altro tipo di serata intima», ha detto la manager Pat Houston a Rolling Stone. «Era un suo sogno. Non abbiamo deciso di fare spettacolo da un momento all’altro. È qualcosa che voleva fare Whitney, e guardarlo mi commuove perché è davvero vicino a quel che avrebbe voluto. L’unica cosa che manca è la sua presenza fisica».

E ancora: «La gente deve capire che nessuno sta cercando di ricrearla. È uno spettacolo per celebrare la sua musica e presentarla a persone che non hanno mai potuto vederla dal vivo». Per tutto lo staff è una celebrazione della sua eredità grazie alla serietâ e al realismo del progetto.