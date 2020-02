Concerti in tilt in Italia a causa del Coronavirus

ROMA - Il coronavirus sta colpendo vari settori, dalla vita quotidiana al turismo. Ma anche l’intrattenimento non se la passa meglio: numerosi cantanti hanno infatti dovuto annullare o posticipare i loro concerti, soprattutto in Italia.

Al momento la città più colpita è Milano, e più in generale la Lombardia, ma con l’espansione dei contagiati nelle varie regioni d’Italia, non è escluso che anche altre date dei tour potranno subire cambiamenti.

A Milano Angelo Branduardi ha spostato l’appuntamento inizialmente previsto per il 24 febbraio al Teatro del Verme di Milano al 25 maggio. Invece il concerto dei Negrita, in programma per il 28 febbraio, è al momento sospeso, così come quello previsto per oggi a Bologna.

I concerti di Bugo, in programma dal 5 marzo a Torino, Pordenone e Ravenna sono rimandati a data ancora da definire. Confermati per il momento quelli successivi.

Sempre reduci dal successo di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari hanno rimandato tutti gli appuntamenti di febbraio e marzo. «Per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente. Ora con grande tristezza dobbiamo darvi la comunicazione che tutti già immaginavate: tutte le date del tour sono rimandate. Purtroppo navighiamo nell’incertezza. Speriamo di potervi dire di più dal 6 marzo in poi. La priorità è salvaguardare la salute collettiva» scrivono sui social network.

Marracash spera invece che tra un mese, quando partirà il suo tour, «questa stupida follia collettiva» sarà finita. Questa la risposta ad un suo fan che gli chiedeva se fossero previste cancellazioni dei suoi concerti.

Ma non solo Milano. Il concerto di Antonello Venditti previsto a per il 29 febbraio a Jesolo è stato rimandato.

Anche Ghali si è visto costretto a rinviare addirittura i firmacopie di Bologna e Verona, mentre sono slittati quelli di Lucca e Firenze. Stessa sorte per Elettra Lamborghini: gli eventi promozionali di Genova e Biella sono stati annullati.

Brunori Sas ha cancellato, per il momento, due date: quella del 29 febbraio a Vigevano e quella del 6 marzo a Torino.

«Stiamo vivendo un periodo veramente particolare e quindi dovremo adattarci tutti alle esigenze e alle regole di buon senso che ci permettano di non fare mosse sbagliate. Questa è la ragione per cui il mio instore tour è stato rimandato di qualche giorno. Spero al più presto di potervi comunicare quando ci potremo rincontrare per parlare un po’, cantare qualche pezzo insieme e fare autografi e foto» scrive invece Piero Pelù.