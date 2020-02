Vittorio Sgarbi cacciato da Mediaset, fatale la lite con Barbara D’Urso

ROMA - Vittorio Sgarbi non è più gradito nelle trasmissioni Mediaset. Fatale è stata la litigata avvenuta domenica sera in diretta con Barbara D’urso, durante la trasmissione Live su Canale 5.

A scatenare il diverbio è stato un commento del noto critico d’arte su una showgirl - presente in studio - che gli sarebbe stata «raccomandata da Silvio Berlusconi». Alla D’urso questo non è piaciuto: «Sono cose private, non è rispettoso». Il tutto è degenerato velocemente quando è stata coinvolta anche la stessa presentatrice, che sarebbe stata raccomandata a sua volta, quanto la ragazza. Fra le urla, le parolacce e gli insulti non sono stati risparmiati.

Mediaset ha deciso di far saltare le ospitate di Sgarbi già in agenda in diversi programmi del palinsesto, mentre il critico d’arte ha deciso di denunciare la conduttrice perché gli ha dato del cafone e lo ha minacciato di prenderlo a calci in c..o.