Amadeus testimonial della campagna sull'emergenza coronavirus

ROMA - Il Ministero della Salute italiano ha scelto Amadeus come testimonial per la campagna istituzionale sull'emergenza coronavirus.

Il conduttore, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo, dovrà rassicurare gli italiani in una serie di spot, come riferito da Il Fatto Quotidiano. La nuova sfida che aspetta Amadeus è «entrare in tutte le case degli italiani, dando le le informazioni utili sul coronavirus, sensibilizzandoli al problema, rassicurandoli, ma nello stesso tempo invitandoli ad avere tutti i comportamenti raccomandati».

Gli spot sono in fase di allestimento e andranno a sostituire i precedenti che avevano Michele Mirabella come protagonista, e che minimizzavano gli effetti del contagio in Italia.

La scelta di Amadeus, secondo il quotidiano, è «derivata dalla necessità di trainare il più possibile il messaggio, grazie alla riconoscibilità del personaggio».