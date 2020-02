Kirk Douglas: 61 milioni di eredità in beneficenza. Nulla ai figli

LOS ANGELES - 61 milioni di dollari in beneficenza. È questa l’ultima volontà di Kirk Douglas, deceduto il 5 febbraio scorso. Come riporta il Daily Mirror, l’icona di Hollywood ha infatti deciso di non lasciare nulla del suo patrimonio ai suoi eredi diretti, al contrario sarà la Fondazione Douglas a gestire la somma per portare avanti progetti di sostegno alle persone meno fortunate.

Una scelta che non sorprende, l’attore ha dedicato gli ultimi anni della sua lunga vita - Douglas è morto all’età di 103 anni - a diversi progetti di solidarietà. «Dare in beneficenza è un atto egoistico - aveva spiegato - perché mi fa stare bene». I figli, inoltre, sono già decisamente indipendenti.

Fra le diverse organizzazioni che beneficeranno di questo contributo risultano l’ospedale pediatrico di Los Angeles, la St Lawrence University con le sue borse di studio per studenti meno agiati, il Tempio del Sinai di Westwood con il suo centro per l’infanzia Kirk and Anne Douglas e il Kirk Douglas Theater di Culver City, un vecchio cinema dove ora hanno luogo esibizione dal vivo.