Fuga di gas in studio ad American Idol, Katy Perry perde i sensi

LOS ANGELES - Una fuga di gas in studio, pare causata da un guasto alle cucine mobili, ha scatenato il panico durante le selezioni del talent American Idol. La prima ad accorgersi del problema, è stata la pop-star, e giudice della trasmissione, Katy Perry.

«Non sentite questo odore di gas? Mi sta facendo venire il mal di testa... Oh dio, sto male, sto malissimo», ha dichiarato la cantante come riportato da People, dopo di che si è alzata e ha abbandonato in fretta e furia il set per collassare pochi secondi dopo.

La situazione è stata risolta dai pompieri, giunti rapidamente sul posto ai quali la troupe ha voluto rendere omaggio con... un provino gratuito per la trasmissione! (sì, ovviamente non è andato benissimissimo).