È pioggia di auguri vip per i 40 anni di Tiziano Ferro

ROMA - Finalmente il grande giorno è arrivato: Tiziano Ferro ha compiuto oggi 40 anni, un traguardo che solitamente segna l’ingresso definitivo nella maturità e di cui il cantante aveva parlato anche durante il suo breve monologo all’ultimo Festival di Sanremo.

«A quarant’anni so che nessuno può vedere quanto è bello l’amore, se non condividi con il mondo il tuo sorriso da innamorato», aveva detto sul palco dell’Ariston un sorridente Tiziano, in una sorta di dichiarazione pubblica dell’amore profondo nei confronti del marito Victor Allen.

E di amore Tiziano ne ha ricevuto tanto anche sui social, dopo aver pubblicato un post per celebrare il suo ingresso negli “anta”. «E sono 40! Grazie per gli auguri e l’amore», ha scritto il cantante su Instagram, replicando poi il pensiero in inglese e spagnolo: d’altra parte, è pur sempre una popstar di rango internazionale.

Ad accompagnare il ringraziamento un montaggio di quattro foto scattate in sequenza in cui Tiziano indossa una T-shirt con la scritta “Vintage 1980”, il suo anno di nascita. Il post, naturalmente, ha riscosso un successo enorme e una pioggia di auguri, molti dei quali da parte di follower vip: «Auguri Tiziano!!!!» ha scritto la collega Elisa. «Auguriiiii! Oggi è anche il compleanno della mia Maelle», ha aggiunto Antonella Clerici ricordando che la figlia 11enne è nata lo stesso giorno del cantante.

Scorrendo la lista dei commenti, spuntano manifestazioni d’affetto di tanti altri personaggi famosi: da Giorgia a Levante, dai Tiromancino all’attrice Cristiana Capotondi, da Michele Zarrillo alla bandiera della Roma Francesco Totti. Un enorme abbraccio per Tiziano, che sarà anche un po’ più vecchio ma è sempre tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo.