"Dog in the Hay", Camila Koller nel segno del rock

LUGANO - Sabato 22 febbraio esce "Dog in the Hay", il nuovo singolo di Camila Koller.

Un lavoro - che abbiamo potuto ascoltare in anteprima - che si distanzia dalle sonorità pop/folk alle quali l'artista ticinese, trapiantata per motivi di studio nel Regno Unito, ci ha abituato. La chitarra graffiante dell'intro porta immediatamente in territori molto più vicini al rock. Non manca anche qualche tocco blueseggiante (l'inserimento dell'armonica).

Camila spiega che "Dog in the Hay" nasce da una «sfida», o meglio ancora da un vero e proprio compito ricevuto mentre frequentava l’Institute of Contemporary Music Performance: scrivere una canzone rock, imitandone le sonorità, il linguaggio e i contenuti.

"Dog in the Hay” (oppure "Dog in the Manger"), vuol dire letteralmente “cane sul fieno”, ed è un modo di dire nato da una vecchia favola greca, in cui un cane si era coricato sul fieno destinato agli animali della fattoria, non permettendo a nessuno di loro di mangiarlo nonostante lui stesso non se ne cibasse. «Questo detto viene usato spesso in riferimento alle relazioni amorose» spiega Camila, «nelle quali uno dei due partner trascura l’altro, ma diventa geloso se altri si fanno avanti».