"No Time to Die", Billie Eilish ha dovuto attendere il via libera da Daniel Craig

LONDRA - Billie Elish ha rivelato di aver dovuto attendere l'approvazione di Daniel Craig per avere il via libera per "No Time to Die", la sua ultima canzone nonché tema del nuovo film di 007.

Lo ha spiegato nel corso del programma televisivo "Bbc Breakfast", del quale era ospite insieme allo scrittore e produttore Finneas O'Connell. Che ha detto: «Se a Daniel non piace, il lavoro non è tuo». Billie ha ribadito, parlando dell'attore che presta il volto a James Bond: «Ha molta voce in capitolo, come abbiamo imparato».

"No Time to Die", che prende il nome dal film omonimo - il 25esimo della saga dell'agente segreto più famoso del mondo - è schizzata immediatamente in testa alle hit parade britanniche.