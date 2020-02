Nick Antik sbarca a Hollywood per cantare Frank Sinatra

LOS ANGELES - Nick Antik si esibirà per strada sulle mitiche note di Frank Sinatra e cercherà di conquistare nuovi fans a Hollywood, la capitale dello show-business.

Talento puro della nuova generazione di emergenti ticinesi, il 21enne è in partenza per gli Stati Uniti e il suo forte richiamo musicale gli farà vivere due settimane particolarmente stimolanti a Los Angeles. Youtuber, influencer, presentatore ma sempre più cantante e musicista.

Nick, che aspettative hai da questo viaggio?

«Prima di tutto ho un mandato importante da rispettare. Sono stato designato da ESL Soggiorni linguistici come testimonial di una campagna rivolta ai giovani dai 17 ai 24 anni: frequenterò la scuola d'inglese Kaplan per un'intera settimana e mi impegnerò quattro ore al giorno all'apprendimento della lingua. Nel mio caso, punto a migliorare soprattutto la parte grammaticale. Inoltre, soggiornerò presso una famiglia in cui potrò esercitare la conversazione, che è già buona».

Avrai spazio anche per i tuoi progetti musicali?

«Ho il sogno di cantare per strada “Lady is a Tramp” e “New York, New York” dell'immenso Frank Sinatra, oltre a “Body and Soul” di Amy Winehouse. Ho scelto di fermarmi una settimana supplementare per far visita a Miriam Dossena e per dedicarmi a nuovi contatti, anche se la scuola mi darà già l'opportunità di incontrare giovani da tutto il mondo».

Il coronavirus ti fa paura?

«Lo rispetto, ma non mi faccio spaventare a tal punto da smettere di vivere. È chiaro che viaggiare in questo periodo complica la vita a qualsiasi passeggero, sono pronto ad affrontare controlli e restrizioni. Ho aspettato tanto questo momento e farò di tutto per godermelo, nel rispetto delle precauzioni estese a tutto il mondo per il coronavirus».

Ci riempirai di post e di video sul tuo profilo di Instagram?

“L'accordo con Danilo Tossut, Regional Manager Ticino di ESL, prevede un diario di bordo per giovani e non. Sono onorato del ruolo che Danilo mi ha affidato, è un attestato di stima alla nostra categoria di influencer e youtuber. Vi aspetto su @nickantik».

NICK ANTIK