Ozzy cancella il tour per farsi curare: «Ho avuto un anno di m***a»

LONDRA - Il 2019 non è stato un buon anno per Ozzy Osbourne. E anche il 2020 non sembra essere iniziato con il passo giusto. Il cantante infatti ha dovuto cancellare il tour in Nord America a causa dei suoi problemi di salute: «Ringrazio tutti per essere stati così pazienti, perché ho avuto proprio un anno di merda».

Ozzy - che già lo scorso anno aveva rinunciato al tour dopo una caduta che lo aveva costretto a operarsi - ha rivelato alcune settimane fa di essere affetto dal morbo di Parkinson. «Purtroppo non riuscirò ad andare in Svizzera per curarmi fino ad aprile e il trattamento richiede dalle 6 alle 8 settimane. Non voglio iniziare un tour e poi trovarmi a dover cancellare date all’ultimo momento», ha dichiarato il cantante.

Il tour del cantante - che questo venerdì pubblicherà Ordinary Man, il suo dodicesimo album da solista - avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 27 maggio ad Atlanta per poi concludersi il 31 luglio a Las Vegas. La parte europea del tour, in autunno, resta invece confermata.