Constance Wu ha guadagnato 600 dollari in uno strip club

LOS ANGELES - Per il suo ruolo in "Hustlers" (o "Le ragazze di Wall Street", come è stato pubblicizzato in italiano) Constance Wu ha lavorato davvero in uno strip club.

L'attrice, già protagonista di "Crazy Rich Asians", ha rivelato durante The Kelly Clarkson Show di essersi preparata scrupolosamente per il suo ruolo. «L'ho fatto di nascosto. Facevo la lap dance per degli sconosciuti» ha dichiarato la 37enne, che nel film interpreta Destiny.

Clarkson, conduttrice del talk show, non ci ha creduto e Wu ha dovuto insistere. «Non sto mentendo! Ci ho fatto 600 dollari. Non è stato divertente. Ho messo dei finti tatuaggi sul collo, ho cambiato l'acconciatura. Non potete immaginare cosa voglia dire entrare in un club e dire "Hey, mi piacerebbe lavorare qui" e iniziare quella sera stessa».

Già in passato Wu aveva detto di aver fatto parecchia ricerca sull'argomento, arrivando a passare la sera in alcuni locali di San Francisco. Ma non era mai giunta al punto di confessare di aver provato a calcare il palco in prima persona.