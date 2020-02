Dopo l'Arena di Verona Benji e Fede si separano

VERONA - Colpo di scena: dopo il concerto-evento del 3 maggio all'Arena di Verona Benji e Fede prenderanno due strade differenti.

I due cantanti lo hanno annunciato oggi con un comunicato. L'appuntamento veronese sarà quindi l'occasione per fare il riepilogo dell'esperienza comune, che sarà messo anche in forma scritta in un libro, "Naked", in uscita il 17 marzo. «Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. "Non so come fate a fare questa vita", ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin».

«Non è stata una scelta facile, vi vogliamo bene» hanno dichiarato Benji & Fede rivolgendosi ai fan.