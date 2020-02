Kate Middleton e il «terrore» di posare con George neonato

LONDRA - Quando presentò al mondo il suo primogenito George, il 23 luglio 2013, Kate Middleton era radiosa e perfetta. Almeno in apparenza.

La duchessa di Cambridge, ha spiegato però, nel corso di una rara intervista televisiva a "Happy Mum, Happy Baby", che quel giorno non è stato affatto semplice. «È stato leggermente terrificante. Tutti erano stati così bendisposti e sia io che William sapevamo che questo era qualcosa di cui tutti erano entusiasti, siamo estremamente grati per il supporto che le persone ci hanno mostrato e per noi era importante condividere con loro quella gioia, ma allo stesso tempo avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti, con l’incertezza di ciò che significava, quindi c’era ogni sorta di emozioni contrastanti».

La realtà è stata differente dalle sue aspettative, ha spiegato Kate. «Pensi che tutto tornerà com’era prima, ma ho completamente sottovalutato l’impatto e il cambiamento che ha avuto sulla nostra vita, e penso che, a meno che tu non abbia figli, non te ne rendi contoNon è stata una cosa così tranquilla nella nostra famiglia. William diceva cose del tipo: "Oh mio Dio, è questo essere genitori?". Ci è voluto un po’ di tempo per sistemarci e riprenderci, ma questa è la bellezza, suppongo, di avere un neonato. Sei portato nei luoghi più difficili e sconosciuti, a cui non avevi mai pensato prima».