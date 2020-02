Justin Bieber dice arrivederci ai baffi

LOS ANGELES - In un periodo di grandi cambiamenti, a partire dal titolo del suo nuovo album "Changes", Justin Bieber ha deciso di dare una svolta anche al suo look.

La popstar ha deciso di radersi i baffi che portava da un po' e lo ha fatto mentre si riprendeva in diretta social.

Non è chiaro perché abbia deciso di tagliarli proprio ora, ma su Instagram ha comunque spiegato che presto li rivedremo sul suo viso. Il suo look, come lui stesso ammette, è più giovanile in questo modo. La più felice della scelta? La moglie Hailey Baldwin, che ha esultato sui social.