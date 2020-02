Netflix, uno Skywalker nel mondo di The Witcher?

LOS GATOS - Fresca di un grandissimo successo, la serie Netflix di The Witcher - ispirata alla saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski - potrebbe presto arricchirsi di una nuova star. Secondo alcune voci, non ancora confermate dalla produzione, a Mark Hamill sarebbe infatti stato proposto un ruolo di spicco in vista della seconda stagione.

Stando a quanto riferito dal sito WeGotThisCovered, lo storico protagonista della trilogia originale di Star Wars (e amatissimo doppiatore originale del Joker) potrebbe vestire i panni di Vesemir, il Witcher istruttore e mentore di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill.

La seconda stagione della serie (che, come la prima, sarà di 8 episodi) è già entrata in produzione e il suo arrivo su Netflix è previsto per il 2021.