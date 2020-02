Robbie Williams sale a quota quattro

LOS ANGELES - E sono quattro. Sorprendendo i suoi fan, Robbie Williams ha annunciato, con la moglie Ayda Field, di aver avuto il suo quarto bambino. Il piccolo si chiama Beau Benedict Enthoven.

La lieta novella è stata data in modo giocoso via social. Sulla pagina Instagram della modella è stata postata una foto con otto piccoli piedini… Il titolo dello scatto: «Trova la differenza». Sulla sinistra si possono notare dei piedini da neonato. «In questo San Valentino, vorremmo celebrare l'amore nel modo più fantastico», hanno commentato.

Il piccolo è figlio biologico della coppia, ma, come accaduto per la sorellina Coco nata nel 2018, si tratta di un parto da madre surrogata, con la stessa «meravigliosa donna», come sottolineato dai due. «Siamo così fortunati di avere nostro figlio sano e sicuro tra le nostre braccia e siamo ufficialmente completi come una famiglia».