Un suono tribale invade il sabato sera del Rabadan

BELLINZONA - Sabato 22 febbraio, dopo gli Explosion, toccherà ai Tribal Sound esibirsi sul palco dei Rabadan in Piazza del Sole. Tanta l’energia che li contraddistingue. Riky, percussionista della band, ci spiega come si sono preparati alla serata.

Che tipo di concerto state preparando?

«Non mancherà sicuramente l’adrenalina e il coinvolgimento del pubblico. Lo scopo della nostra band è quello di riprendere le hit del momento ma in una chiave più tribale e rock. Arriviamo tutti da stili diversi: c’è il chitarrista che arriva dal punk, il cantante che è un metallaro,... mischiando tutti questi generi suoniamo e cantiamo le hit in modo diverso dal solito, giocando tanto sull’intrattenimento».

Come è composta la band?

«Dato che vengo dall’ambiente, volevo ricreare una specie di dj set ma live. Così l’anno scorso ho creato i Tribal Sound chiamando nel gruppo dj Feed, che tra l’altro si esibirà anche nei dj set al Rabadan. Poi si sono aggiunti la cantante, il bassista, e il chitarrista con il quale suonavo già in una Guggen. E devo dire che siamo partiti alla grande, facendo anche capodanno all’Alcatraz di Milano, oltre ai vari concerti in Ticino. E oltre ad essere una band, siamo anche tutti ottimi amici».

Come sarete vestiti sul palco?

«Quando ci esibiamo indossiamo sempre abiti in stile militari, ed è una cosa che piace al pubblico».

Qual è il brano che non può mancare?

«”Settimana Bianca” sta andando alla grande, e anche “Jumbo”, così come “Ostia Lido” che ci ha fatto ballare questa estate, o ancora "Dance Monkey" che rifacciamo in chiave reggaeton».

