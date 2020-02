Al Bano: «Ecco perché non ho baciato Romina all’Ariston»

ROMA - L’esibizione di Al Bano e Romina Power è stato uno dei momenti di maggiore pathos e successo dell’ultimo Festival di Sanremo. Un’esibizione, quella della coppia, che a molti ha riportato alla mente il periodo in cui i due non erano soltanto partner sul palco, ma anche compagni nella vita, marito e moglie.

Proprio per questo motivo, al termine della performance sul palco dell’Ariston in tanti si aspettavano un gesto di tenerezza tra i due, magari un bacio. Al Bano, invece, non ha ceduto. E sul settimanale Oggi ha spiegato le sue ragioni, adducendo motivi di natura professionale. «Lo spazio sul palco non è casa tua - ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco -, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace».

Al Bano, legato sentimentalmente a Loredana Lecciso, ha ammesso comunque che rivivere l’esperienza di partecipare al Festival di Sanremo insieme a Romina ha rappresentato un’emozione molto forte. «Nei giorni di Sanremo abbiamo condiviso tanti momenti sul palco e fuori. Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo».

«Non capita tutti i giorni di vedere tutto l’Ariston in piedi per te - ha poi aggiunto -. È stata una grande emozione per tutti e due».