Riki dopo una critica alla sua canzone: «Sono bello e intelligente. Tu sei una checca frustrata»

ROMA - Sanremo è finito, ma le polemiche proseguono. Questa volta tra i protagonisti della vicenda c’è Riki, l’ex concorrente di Amici che al Festival si è piazzato all'ultima posizione.

A far arrabbiare il cantante è stata una recensione di Davide Misiano, personaggio del programma italiano “All togheter now” condotto da Michelle Hunziker, che aveva criticato la canzone. In una recensione per AllMusicItalia Misiano scriveva: «Abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con una penna rossa, suggerendo: “Trova pace con la sintassi e con la vita”». Apriti cielo, Riki è sbottato su Instagram: «[...] Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e “intellettuali”. Tu sei pure checca e le checche per definizione sono frustrati. Si vede dal tuo sguardo in quella foto».

Una reazione che ha trovato ben pochi consensi sui social. Molti infatti i fan di Riki che non hanno gradito la sua uscita. Alcuni invece, in segno di solidarietà con il cantante, hanno modificato il proprio nome su Instagram, rendendolo simile al suo.