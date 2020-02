«La Bibbia è uguale a Harry Potter»

MILANO - Nuova puntata di "Muschio Selvaggio", il podcast di Fedez e Luis Sal, e nuova provocazione.

Il tema, questa volta, è la Bibbia. «Ora dico una blasfemia, è il parere di un ateo. Questa cosa qui è uguale a Harry Potter, il Signore degli Anelli... Però dal momento in cui questo Harry Potter ha messo le fondamenta della società civile, dobbiamo chiederci di cosa parla veramente» ha dichiarato Fedez. Che si è avvalso come ospite del saggista ed esperto di ebraico biblico Mauro Biglino. Il quale spiega: «Noi non sappiamo chi ha scritto la Bibbia, di nessun versetto possiamo dire con certezza "l'ha scritto quello lì". Questo vale sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento».

Biglino ha aggiunto che «il problema è far capire che non si possono costruire verità assolute partendo da un libro così. Dopodiché, la Fede è un'altra cosa». A questo punto Fedez ha concluso dicendo che «ognuno può credere a quello che vuole».