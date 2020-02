Ricky Gervais sferzante sugli Oscar... anche da casa

LOS ANGELES - L'umorismo caustico di Ricky Gervais si è abbattuto anche sugli Oscar.

Il comico britannico aveva già inflitto sferzate sulle star di Hollywood durante la cerimonia di consegna dei Golden Globes e si è ripetuto in occasione del premio più importante dell'anno per l'industria cinematografica. Anche se non era presente al Dolby Theatre di Los Angeles.

Colpa di una domanda che gli è stata posta su Twitter: «Se tu fossi alla conduzione degli Oscar stasera, quale sarebbe la tua miglior battuta di apertura?». Gervais non si è fatto pregare ed è stato tagliente come sempre: «Non vedo l'ora di sentire tutti i vostri discorsi colmi di buone parole sull'uguaglianza, ed è bello che le tre ore che passerete qui stanotte saranno l'unico tempo che il vostro staff domestico, malpagato e dal passato migratorio, avrà per dormire questa settimana».

E ancora: «È meraviglioso vedere così tanta diversità in sala questa sera. Ricchi molestatori sessuali di ogni forma e dimensione».