Luke Perry dimenticato agli Oscar

LOS ANGELES - Morto nel marzo del 2019 a soli 52 anni, Luke Perry non figurava, ieri sera, nel tributo trasmesso durante la notte degli Oscar per omaggiare le personalità del cinema scomparse nel corso dell’anno precedente (v. video più sotto). L’esclusione del “Dylan McKay” di Beverly Hills 90210 dal consueto filmato in memoriam non è passata inosservata ai fan dell’attore e non ha mancato di far alzare più di un sopracciglio.

Oltre a essere molto amato, infatti, Luke Perry compare anche nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta… a Hollywood”, candidato come miglior film proprio in questa edizione degli Oscar (ma poi soppiantato da “Parasite”, leggi qui). Il defunto protagonista della serie TV “Riverdale” vi impersonava il ruolo di Wayne Maunder.

«Hey, Academy, Luke Perry è stato un’icona per due generazioni di spettatori. Non sono sicura di come abbiate potuto rovinare tutto così», scrive una utente su Twitter. «Come avete potuto escludere Luke Perry dall’“in memoriam”? Era persino in "C’era una volta… a Hollywood"», le fa eco un’altra.

L’attore scomparso non è l’unico dimenticato più o meno illustre della serata. Nel tributo - che è stato accompagnato dall'interpretazione di "Yesterday" di Billie Eilish -, l’Academy non ha infatti incluso nemmeno l’attore di diversi film “Disney” Cameron Boyce, morto nel 2019 a soli 20 anni. Assenti, come ricorda People, anche Jan-Michael Vincent, Michael J. Pollard e Tim Conway, tutti deceduti lo scorso anno.