Adam Sandler sfotte gli Oscar: «Sono forse troppo brutto per loro?»

LOS ANGELES - Ce lo ricordiamo per le sue commedie romantiche ("50 volte il primo bacio" su tutte) e per quella montagna di film demenziali (e forse pure un po' di cattivo gusto). Adam Sandler però ha di recente stupito tutti in una pellicola indipendente e dal budget ristretto.

"Uncut Gems" (che trovate su Netflix), segue le vicissitudini di un gioielliere newyorkese con la fissa del gioco d'azzardo ha impressionato la critica ed è valso all'attore un premio, ritirato ieri ai 35esimi Independent Spirit Awards assegnati alle produzioni indipendenti.

Una performance, la sua, bellamente ignorata dagli Academy Awards per i quali, Sandler non è stato nemmeno preso in considerazione: «Quando gli Oscari mi hanno "snobbato" mi è tornato alla mente il periodo del liceo quando, chissà perché, non finivo mai nella sezione "bellissimi" dell'annuario fotografico», ha scherzato l'attore, «poco male per quei ca**oni con la messa in piega, la loro bellezza sfiorirà con il tempo mentre il nostro spirito indipendente brillerà per sempre».

"Uncut Gems" ha ricevuto un premio anche per la miglior regia, quella firmata dai fratelli Josh e Benny Safdie.

"The Farewell - Una bugia buona" della regista sinoamericana Lulu Wang (e proiettato anche nelle sale ticinesi) è stato premiato miglior film. Insignito dell'alloro come miglior film straniero, invece, il sudcoreano "Parasite" di Bong Joon-Ho che ha raccolto premi un po' ovunque e lo farà probabilmente anche questa domenica notte agli Oscar.

Miglior attrice, invece, è stata scelta Renee Zellweger per la sua interpretazione di Judy Garland nella pellicola "Judy" di Rupert Goold. Ed è probabile che pure lei la vedremo ritirare una statuetta in quel del Dolby Theatre.

