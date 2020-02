Sanremo, Ferro «ha fatto una cosa che non si fa»

SANREMO - La polemica che non ti aspetti a Sanremo è quella tra Fiorello e Tiziano Ferro.

Il cantante ha accusato lo showman di essere "andato lungo" e per questo ha lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto, sollevando un polverone social. Oggi Fiorello ha replicato nel corso di un'intervista (più uno sfogo, in realtà) a Selvaggia Lucarelli. «Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa».

«Ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C'è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web» ha aggiunto. «Se non volevi allora dopo ti deve dispiacere, perché scateni violenza, abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c'è gente debole, che si butta dalla finestra, io sono io, a me non me ne frega niente, però c'è chi non regge. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti».