Keanu Reeves e la fidanzata stanno insieme da prima di quanto si pensi

LOS ANGELES - La coppia formata da Keanu Reeves e Alexandra Grant è nata molto prima di ciò che pensano i fan.

Lo ha dichiarato a Page Six l'attrice Jennifer Tilly. «Mi ricordo che un paio di anni fa, o circa un anno e mezzo fa, ha detto "Keanu Reeves è il mio fidanzato". E io ho reagito sul tipo "Aspetta. Cosa? Cosa? Cosa?».

La prima apparizione pubblica di Reeves e Grant, come coppia, risale allo scorso mese di novembre all'Art + Film Gala del Los Angeles County Museum of Art. «È davvero stupefacente per me vedere come negli ultimi cinque mesi, tutto all'improvviso, lei è comparsa a un evento con me e tutto sono andati fuori di testa». Tilly ha fatto osservare che Grant «è andata a un sacco di eventi con lui in passato. All'improvviso è emerso che lo sta frequentando da parecchi anni».

Tilly aggiunge: «L'ho visto all'ultimo vernissage d'arte e non è un tipo che cerca i rifettori e ho pensato che il motivo perché tutti sono impazziti è perché sono praticamente la coppia perfetta».