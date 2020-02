BELLINZONA - Mr Gru è uno di quegli artisti che cerca sempre di lasciare un segno profondo in chi l'ascolta.

"Solo io", il suo nuovo singolo dopo un'assenza dalle scene musicali di un paio d'anni abbondanti, non fa eccezione. «È una canzone motivazionale» ci spiega il rapper bellinzonese, all'anagrafe Marco Gruosso. Che cita Bassi Maestro («Faccio musica perché quella degli altri non mi è mai bastata») e aggiunge: «Nessuno combatterà al posto mio. Solo io posso raccontare la mia storia. Solo io posso alzare questo microfono».

Parole molto chiare, le tue...

«Non voglio sembrare arrogante nel dire "Solo io posso alzare questo microfono": voglio semplicemente affermare che nessun altro può raccontare quello che sono meglio di me. Anche se un po' di arroganza fa parte del gioco...».

Perché hai deciso di fare un pezzo motivazionale?

«Ho visto che vanno di moda (ride, ndr). No, io li faccio sempre: ho bisogno di darmi la carica e darla a chi mi ascolta».

Cosa racconta "Solo io"?

«La fame, l'ambizione. Musicale, ma non solo. Ve ne accorgete quando la sentite (ride ancora, ndr)».

Con chi hai collaborato per questo brano?

«Con il team di fiducia: Roberto Colombo di HRS - Heaven Recording Studio a Massagno, Dyno per il videoclip. Squadra che vince non si cambia».

Torni a fare musica dopo un'assenza piuttosto lunga: quanto sei cambiato in questo periodo di tempo?

«Come persona, non tanto. Come rapper sono sicuramente migliorato».

È un singolo che dà l'idea di quello che sarà il tuo nuovo album?

«Ritengo che sia uno dei brani che getta le basi di quello che sarà il mio nuovo disco. Spiega chi sono io e spero che sia un singolo che faccia parlare le persone».

Quanto ci sarà da aspettare per il disco?

«Massimo un paio di mesi. Per l'inizio della primavera dovrebbe esserci».

Stai nel contempo pianificando qualche live ticinese?

«Non ancora. Ci serve il prodotto finito da presentare agli organizzatori delle serate e delle rassegne. Quando l'avrò, ci penserò».