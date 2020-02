Scandalosa Sabrina: incidente hot sul palco dell’Ariston 

Nel 1991 insieme a Jo Squillo cantava “Oltre le gambe c’è di più…”. Ieri sera Sabrina Salerno è tornata sul palco del teatro Ariston e quel “di più”, l’ha mostrato davvero: a 51 anni la showgirl e cantante s’è presentata bella e affascinante come non mai, conquistando il pubblico e lasciando a bocca aperta chi non la segue abitualmente sui social network e forse ignorava quanto fosse in forma. La sensuale Sabrina è stata però anche protagonista di un incidente hot al momento della sua uscita sul palco dell’Ariston.

Complice il lungo spacco del suo vestito, la Salerno ha infatti mostrato qualcosa di troppo mentre scendeva la lunga scalinata: l’abito s’è infatti aperto un po’ e Sabrina ha mostrato lo slip nero, che naturalmente i fotografi non si sono fatti sfuggire. Subito dopo, la Salerno è rimasta bloccata sulle scale, incastrata in un gradino con il tacco chilometrico delle sue scarpe. Provvidenziale l’intervento di Amadeus, anch’egli un po’ impacciato di fronte alle forme strabordanti della sua co-conduttrice. Che dopo, è bene chiarirlo, se l’è cavata alla grande, presentando i cantanti in gara e mettendo sul palco una grande naturalezza.

La sua performance ha fatto esplodere i social. «Quando sua divinità Sabrina Salerno è apparsa sul palco dell'Ariston il mondo si è fermato incredulo di fronte a tanta magnificenza», ha scritto Dea su Twitter. «JLo chi? Sabrina Salerno numero 1», ha aggiunto Michele, citando un’altra 50enne sempre in gran forma. «Voto a Sabrina 100: la numero 1 di bellezza semplicità classe e bravura», la sintesi di Gabriel.

keystone-sda.ch (RICCARDO ANTIMIANI)