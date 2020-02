Brad Pitt non si presenta ai Bafta: la famiglia è più importante

LONDRA - Svelata la motivazione dietro l’assenza di Brad Pitt alla consegna dei Bafta 2020, dove è stato premiato quale Miglior attore non protagonista per il suo ruolo in “C’era una volta a… Hollywood”, film del 2019 diretto da Quentin Tarantino.

Secondo il “The Sun”, Brad Pitt ha colto al volo l’opportunità di passare del tempo con il figlio 18enne Maddox, con il quale non è in ottimi rapporti. Maddox, che studia all’università di Yonsey, in Corea del Sud, era tornato per qualche giorno a Los Angeles, e l’attore 56enne non ha esitato a cancellare il viaggio verso Londra per poter trascorrere del tempo in sua compagnia e tentare di riparare la complicata relazione esistente tra i due.

Durante la cerimonia di consegna dei Bafta, è stata l’attrice e amica Margot Robbie a ritirare il premio in sua vece.