Diletta Leotta: «Io come Belen? Lei è più sexy»

SANREMO - Ha debuttato ieri al 70° Festival di Sanremo, incantando il pubblico con outfit di grande eleganza che esaltavano tutta la sua bellezza. Oggi, invece, Diletta Leotta è protagonista di una lunga intervista su Chi, nella quale parla proprio del rapporto con il suo fisico esplosivo, di sensualità e amore. Innanzitutto la conduttrice, donna copertina di Dazn, rispedisce al mittente le critiche di chi la considera “troppo sexy”, soprattutto nei suoi post sui social network. «Secondo me è un effetto collaterale, è la mia fisicità che mi rende così - le parole della Leotta -, non sono le foto. Anzi, non credo di mettere foto sexy, ma se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama».

Tra i personaggi che hanno criticato di più la Lotta c’è la giornalista Rai Paola Ferrari, che tempo fa la indicò come un modello sbagliato per le ragazze. «Non devo piacere a tutti - la risposta della Leotta - va bene così. Se vuoi fare questo lavoro devi essere pronto alle critiche. Nella mia carriera ho fatto un passo alla volta, sono sicura del mio percorso. Magari, se Paola Ferrari mi conoscesse, cambierebbe idea».

Per la sua bellezza, qualcuno ha paragonato la Leotta a Belen Rodriguez, che anni fa sconvolse Sanremo con il celebre tatuaggio della farfallina. «Belen ha una sensualità e una femminilità che io me le sogno la notte - le parole di Diletta -, io sono più maschiaccio. E poi lei è una showgirl, io una conduttrice, facciamo cose diverse. La sensualità è innata, non si può spiegare. È un movimento, uno sguardo, un modo di parlare, infatti non so se ce l’ho».

Infine la Leotta ha parlato della sua relazione con Daniele Scardina, pugile conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. «Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c'entrano con me. Cosa cerco in un uomo? Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta».

keystone-sda.ch (ETTORE FERRARI)