L'incidente di Kevin Hart non finisce in tribunale

LOS ANGELES - Non avrà degli strascichi giudiziari l'incidente automobilistico che sarebbe potuto costare la vita a Kevin Hart.

Come ricorderete, verso la fine dell'estate il comico è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale sulle colline di Malibu, in California. Tutte e tre le persone a bordo furono ricoverate in ospedale e Hart fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nei mesi successivi ha seguito un ferreo programma di riabilitazione.

Tmz riporta che nessuno dei protagonisti dello schianto ha sporto denuncia. Né Hart verso la persona che guidava, né gli altri due che erano a bordo, verso l'attore come proprietario del veicolo. In effetti tutti e tre avrebbero da perdere: l'inchiesta di polizia ha stabilito che nessuno di loro indossava le cinture di sicurezza.