Volano schiaffoni (virtuali) tra i fratelli Gallagher

MANCHESTER - I fratelli Gallagher continuano a prendersi a schiaffoni (virtualmente).

Martedì Liam ha twittato che un'offerta da 100 milioni di sterline (126 milioni di franchi svizzeri) per un tour di reunion degli Oasis, ma «non è ancora abbastanza per un'anima avida». Una frecciata chiaramente diretta al fratello maggiore Noel, che non ha perso tempo per replicare. «A chiunque gliene possa importare qualcosa: non sono a conoscenza di nessuna offerta da parte di nessuno di alcuna somma di denaro per riformare il leggendario gruppo rock 'n' roll mancuniano Oasis» ha scritto la scorsa notte sempre su Twitter. «Sono pienamente consapevole che qualcuno (ovvero Liam, ndr) ha un singolo da promuovere così probabilmente è lì che è nata la confusione».

È facile immaginare che, considerati i caratteri esplosivi dei due Gallagher, la storia non finisca qui.