Il prete e il demonio a Sanremo

SANREMO - È stato un Fiorello vestito da prete ad aprire la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. E subito una raffica di battute: «Non vorrei essere blasfemo: Santo padre, non disdica il canone Rai!». Non ha risparmiato nemmeno il conduttore e amico Amadeus, spesso messo in ombra dalla verve istrionica dello showman siciliano.

La gara è partita con le nuove proposte: passano il turno Tecla e Leo Gassmann. È poi la volta dei 12 big. Apre Irene Grandi che scende terrorizzata le scale di Sanremo con i suoi tacchi vertiginosi e spacca con un pezzo rock che porta la firma di Vasco Rossi e Gaetano Curreri. E stata la volta poi di Marco Masini, con nuovo look e con Il confronto. Standing ovation per Rita Pavone, un vero ciclone fatto di grinta che si p presentata in versione rock con Niente (resilienza 74). Look shock, finalmente, con Achille Lauro che arriva con “Me ne frego” prima vestito con un mantello alla Renato Zero e poi resta in costume da bagno anni venti tutto in paillette, mostrando trucco parrucca e tatuaggi. Un look che resterà nella storia del Festival.

Tocca poi a Diodato con «Fai rumore», osannato dalla critica. Applausi a scena aperta per il maestro Beppe Vessicchio che dirige Le Vibrazioni. Una commossa Romina Carrisi ha introdotto Albano e Romina Power ospiti d’onore, con Albano che ha rischiato di cadere dalle scale. Fotografi in delirio. È il momento di “Nostalgia canaglia”, “Ci sarà”, “Felicità”. Pubblico in piedi e Sanremo ritorna ai fasti degli anni 80. La coppia presenta la nuova canzone “Raccogli l’attimo”, scritta da Cristiano Malgioglio, presente in prima fila.

È il momento dello sketch. Fiorello invita Amadeus a improvvisarsi imitatore. Ci prova con Celentano e Sandy Marton. È il momento più basso dello spettacolo. La gara riprende con Anastasio che urla la sua incazzatura con “Rosso di sera”.

Torna Tiziano Ferro che dopo aver presentato ad inizio serata “Volare” di Modugno si cimenta con uno dei brani più struggenti della storia di Sanremo, “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. La voce c’è, ma va fuori tempo e se ne rende conto abbracciando Amadeus e chiede scusa. L’emozione e il pathos di Mimì erano un’altra cosa.

Ci pensa poi Diletta Leotta a portare fuori dalla musica e a parlare di bellezza: «Sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è un fattore secondario. La bellezza ti capita, non è un merito». Una riflessione sul tempo che passa e non torna più, dedicato alla nonna: «Lei mi ha insegnato che la bellezza è un peso che con il tempo ti puo’ fare inciampare se no la sai portare». Le telecamere inquadrano la nonna. Poi spunta l’immagine di Diletta Leotta vecchia nel 2076.

keystone