Il momento buio di Billie Eilish: «Ho pensato di radermi a zero»

LOS ANGELES - Billie Eilish è la star del momento. Domenica sera si esibirà al Dolby Theatre di Los Angeles, davanti agli occhi di tutto il mondo, in occasione della cerimonia degli Oscar. Solo una decina di giorni fa si è portata a casa tutte e quattro le statuette che più contano ai Grammy, entrando nella storia come la prima donna di sempre a compiere l’impresa. Il tutto allo scoccare della maggiore età. Tra il successo gli zeri crescenti del conto in banca però si nascondono anche angoli bui, e la giovanissima star ha svelato di capire oggi situazioni che da fuori non riusciva a cogliere.

«Come fan, crescendo mi sono chiesta spesso “ma che diavolo hanno che non va?”», ha raccontato Eilish a Vogue, ricordando scandali vari. In particolare la figura di Britney Spears. «Cresci pensando che sono belli, sono magri. Perché mai dovrebbero buttare via tutto? Ma quando inizi a diventare capisci. Oh Dio, ecco perché si sono comportati in quel modo».

Delle vittime dell’industria, come la stessa Billie Eilish ha temuto di diventare. Lo scorso anno in particolare, quando in occasione del tour europeo ha rivelato di aver toccato il suo punto più basso. «Temevo che avrei avuto un esaurimento, finendo per radermi la testa». Proprio come fece la Spears in passato.