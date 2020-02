Il matrimonio di Pamela Anderson naufraga dopo solo 12 giorni

LOS ANGELES - In pochi sapevano della sua relazione con il produttore cinematografico Jon Peters (tra i suoi successi anche “A star is born”), e ancora meno persone erano a conoscenza del matrimonio tra i due, avvenuto, in segreto, a Malibu lo scorso 20 gennaio.

Poco traspare anche dal profilo Instagram della bagnina più famosa. Il giorno del matrimonio aveva pubblicato una fotografia in bianco e nero accompagnata dalla didascalia: «Ci siamo. L’amore è nell’aria». Con il senno di poi è facile riconoscervi un vestito da sposa, ma nessuno si immaginava che l’attrice stesse per sposarsi.

E solo cinque giorni fa Pamela Anderson aveva affidato sempre a Instagram una nuova foto, che recitava: “Non pentirti mai di aver detto sì”.

Eppure qualcosa non deve aver funzionato, dato che i due si sarebbero separati dopo solo 12 giorni di matrimonio. L’attrice ha infatti dichiarato a THR: «Abbiamo deciso di prenderci del tempo per rivalutare ciò che vogliamo dalla vita. La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Per questo abbiamo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio».

Un amore lungo 33 anni - La scintilla tra l’attrice e il produttore cinematografico sarebbe scattata non di recente, anzi. I due si sarebbero infatti incontrati quando lei aveva 19 anni, ed era una modella. Lui la corteggiò, e alla fine uscirono insieme (e vennero ovviamente paparazzati). Poi anche in quel caso qualcosa non funzionò tra i due, forse a causa della differenza d’età: ben 22 anni.