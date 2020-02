"Striscia la Notizia" e lo scherzo delle veline senza mutande

MILANO - Hanno suscitato un polverone sulla stampa italiana le dichiarazioni rilasciate da Enzo Iacchetti al Corriere della Sera.

«Una sera io e Ezio Greggio ci accorgemmo che le Veline, mentre le guardavamo da sotto, erano senza mutande. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Ezio ed io non potevamo crederci». Il comico parlava di un particolare episodio avvenuto durante i molti anni di conduzione di "Striscia la Notizia", il programma satirico di Canale 5, e non ha fatto i nomi delle due ragazze protagoniste del presunto incidente hot.

Subito era scattata l'indignazione riguardo al ruolo delle Veline, giudicato - specialmente in epoca di #MeToo - degradante della condizione femminile. La trasmissione Mediaset ha però inviato una puntualizzazione alle redazioni dei media che avevano dato risalto alla notizia: «In relazione alle dichiarazioni di Enzino Iacchetti al Corriere da voi riprese, vi segnaliamo che l’episodio cui ha fatto riferimento Enzino è frutto di uno scherzo, di oltre vent’anni fa, ordito da Ezio Greggio, senza la complicità delle Veline. Ci teniamo a rassicurare tutti sul fatto che le Veline hanno sempre indossato le mutande, tanto più durante le puntate di Striscia».