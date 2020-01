Alessandra Amoroso, sorriso da single: «L’entusiasmo salva la vita»

ROMA - Alessandra Amoroso è nuovamente sigle. La cantante salentina ha infatti confermato le voci riguardo alla fine della sua relazione con il manager musicale Stefano Settepani, che durava dal 2015. Qualche tempo fa era stato il settimanale Chi ad anticipare la rottura tra i due, adducendo come motivo principale il fatto che Settepani fosse spesso lontano dalla Amoroso per motivi di lavoro, mentre lei avrebbe desiderato costruire una famiglia e avere un figlio.

Motivazioni che la cantante ha deciso di smentire, confermando però il fatto di essere tornata single. «Io e Ste - dichiara la Amoroso in una story pubblicata su Instagram - non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social». Quanto all’indiscrezione lanciata da Chi, ecco come commenta la Amoroso: «Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla».

Con quest’ultima frase, la Amoroso spiega di essere già pronta a voltare pagina, senza amarezze nei confronti del suo ex. E la positività con cui la cantante vuole affrontare questo momento traspare anche da una successiva foto pubblicata su Instagram, in cui si mostra un nuovo look e un sorriso smagliante. «Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!», scrive Alessandra nel post. Insomma, le premesse per gettarsi alle spalle la storia con Settepani - conosciuto nel 2015 nella redazione di “Amici” - ci sono tutte.